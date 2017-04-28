Sakin Şehir" Çamur ve Çukurdan Kurtarılıyor

RAUF MALTAŞ - Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, görevlendirme yapılan belediye tarafından ana yollar asfaltlanırken, mahalle ve köylerin ara sokaklarına da parke taşı döşenerek, vatandaşa daha temiz ortam sunuluyor.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesi, ilçe halkını beklediği hizmetlere kavuşturuyor.



Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Şeref Albayrak'ın başkanlığında oluşturulan heyet, mahalle ve köyleri tek tek dolaşarak, vatandaşların taleplerini dinliyor, sorunlarına çözüm üretiyor.



Özellikle kış aylarında toprak evlerin yoğun olduğu mahallelerde çamur ve çukurların artması nedeniyle yıllardır sıkıntı yaşayan vatandaşların rahata kavuşması için harekete geçen belediye, ana yolları asfaltlıyor, köy ve mahallelerdeki ara sokaklara parke taşı döşüyor.



Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imkanların tamamını kullanarak ilçe halkının huzur ve rahatını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.



Özellikle muhtarların köylerdeki yolların bozukluğu ve altyapı eksikliğinden şikayet ettiğini belirten Albayrak, ekiplerle çalışma yaparak yolları parke taşıyla kapladıklarını ifade etti.



Albayrak, "15 kamyonla ilçe merkezi hariç 40'a yakın mahallemize malzeme götürdük, mıcır serimi yapıldı. Vatandaşımızı tozdan ve çamurdan kurtardık, çalışmaların yüzde 85'ini bitirmiş durumdayız. Birkaç mahallemizde eksiğimiz kaldı. Vatandaşlarımızla görüştüğümüz zaman da en büyük memnuniyetlerinin bu olduğunu görüyoruz." diye konuştu.



"Başkanı bilmem hizmeti bilirim"



İlçenin en büyük köylerinden Durak'ta oturan Ayşe Kılıç da yaşadıkları yere yıllar sonra hizmet geldiğini söyledi.



Daha önce hiç görmediği belediye ekiplerinin köylerine geldiğini anlatan Kılıç, "Hizmetler çok güzel. Nasıl memnun olmayız, burada çamurdan ölmüştük. Burası kışın çok çamur oluyordu, yapılmasından çok memnun olduk. Hizmetten kim memnun olmaz. Ben belediye başkanını bilmem, sadece bu köye gelen hizmetleri bilirim." şeklinde konuştu.



Argıl köyü sakinlerinden Yahya Ekinci ise sokakların parke taşıyla döşenmesinin kendilerine büyük kolaylık sağladığını dile getirdi.



Hizmetleri için belediye ekiplerine teşekkür eden Ekinci, "Bakım güzel, Allah razı olsun, çalışıyorlar. Daha önce hiç böyle bir şey yoktu, çamurda yürüyorduk, ayakkabıyla çamurda batıyorduk. Şimdi terlikle yürüyerek gidip bakkaldan ekmek alıyoruz. Ne güzel bir şey." dedi.