Sakarya Merkezli 7 İlde Avukat Operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya merkezli 7 ilde çok sayıda avukat hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya merkezli Kütahya, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Ankara, İstanbul olmak üzere 7 ilde çok sayıda avukata gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen bazı avukatların ByLock kullandığı ve örgütle irtibatlı oldukları öğrenildi. - SAKARYA