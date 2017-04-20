Sakarya Kuyuya Düşen Inek Kurtarıldı

Kuyuya düşen inek kurtarıldı



ADAPAZARI'nda tarlada otladığı sırada 2,5 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerinin iş makinesine bağladığı iple kurtarıldı.



Adapazarı Karaköy Mahallesi'nde sahibinin otlaması için yeşillik alana çıkardığı inek tarlada bulunan 2,5 metrelik kuyuya düştü. İneği göremeyen sahibi kuyudan gelen sese doğru yönelince durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ineği kendi çabalarıyla çıkaramayınca Adapazarı Belediyesi'nden iş makinesi talep etti. Ekipler, kepçenin ucuna ip bağlayarak kuyuya inip ineğe bağladı. İnek kepçeyle kaldırılarak kuyudan çıkarıldı.