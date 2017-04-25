Sakarya Iş Yerine 20 Kişiyle Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

Iş yerine 20 kişiyle silahlı saldırı: 6 yaralı (4)SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLENDİLERSakarya'nın Erenler İlçesi'nde bir nakliye firmasını basan kişiler saldırı öncesi görüntülendi.

Sakarya Iş Yerine 20 Kişiyle Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

Iş yerine 20 kişiyle silahlı saldırı: 6 yaralı (4)

SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLENDİLER

Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde bir nakliye firmasını basan kişiler saldırı öncesi görüntülendi. Adapazarı Patates Hali'nde kaydedilen görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren grup araçlarla gelirken, 10 araçta bulunan şüphelilerden bazılarının araçtan inip çevreyi kolaçan ettikleri görüldü.

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