Sakarya Emniyet Müdürü Pınarbaşı'na Ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'nı ziyaret etti.



Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü görevinden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne atanan Pınarbaşı'na ziyarette bulunan Yalçıntaş, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.



Yalçıntaş, kurum çalışanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, AA'nın 100. yıl vizyonu ve bölgedeki çalışmaları hakkında Pınarbaşı'na bilgi verdi.



Pınarbaşı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA çalışanlarına başarılar diledi.