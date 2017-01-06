Sakarya'daki Bıçaklı Kavga

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Düzce'de yakalandı.



Hendek'te 19 Kasım'da meydana gelen bıçaklı kavgada tartıştığı A.T'yi bıçaklayarak ölümüne neden olan F.H'nin kente olduğu bilgisine ulaşan Düzce Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi takibe aldı.



Ekipler Cedidiye Mahallesi'nde bir lokantada yemek yiyen zanlıyı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.



Şahsın üst aramasını yapan ekipler, sahte kimlik, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ve bıçak ele geçirdi.



Gözaltına alınan F.H'nin cinayeti itiraf ettiği ve daha önce de "adam yaralama", "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından 9 kez tutuklandığı belirlendi.



Sakarya'nın Hendek ilçesi Beylice Mahallesi'nde F.H. (42), daha önce alacak meselesinden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen H.G. (66) ile tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda F.H, H.G. ile kavgayı ayırmaya çalışan A.T'yi (63) bıçakla yaralamıştı. H.G. olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.T. ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Zanlı ise olayın ardından kaçmıştı.