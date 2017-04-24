Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sakarya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 922 no'lu cadde üzerinden 664 no'lu sokağa dönmek isteyen Nazım F.(66) idaresindeki 54 DH 227 plakalı otomobil ile 922 no'lu cadde üzerinde seyir halinde olan Nurtaç A. idaresindeki 54 D 6123 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 D 6123 plakalı otomobilde bulunan Müşerref A.(64) ile Sırma A.(62) yaralanırken, 54 DH 227 plakalı otomobilde bulunan Samiye F.(63) otomobilde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.



Kısa sürede kaza yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yaralı Samiye F. otomobilde sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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