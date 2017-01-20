Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İzmit Caddesinde Sapanca yönüne giden Nurbanu Mercan yönetimindeki 42 DVA 75 plakalı otomobil, Sapanca ilçe Hastanesi önünde aynı yöne giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.



Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Meran yönetimindeki otomobil, karşı istikamete geçerek bir dükkana çarparak durabildi.



Kazada otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan Tuğba Şenol ve Kerem Kocatepe yaralandı.



Çevredeki vatandaşlarca otomobilden çıkarılan yaralılar hastane çalışanları tarafından Sapanca ilçe Hastanesine kaldırıldı.



Polis otomobile çarpıp, kaza yerinde durmadığı iddia edilen diğer otomobilin bulunması için çalışma başlattı.



Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.