Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'ndeki evinden camiye gitmek için çıkan Osman Ersoy'a, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinden karşıya geçmek istediği sırada, Gürkan Z. (28) yönetimindeki 34 LY 0057 plakalı otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Ersoy, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Gürkan Z. gözaltına alındı.
Sakarya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
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