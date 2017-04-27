Sakarya'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ağır Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi D-140 Karayolu Şerefiye - Reşadiye yolu mevkiinde Dokurcun - Akyazı istikametinde gitmekte olan Nuri D. idaresindeki hakimiyetindeki 54 TV 190 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Yaklaşık 25 metre şarampole yuvarlanan sürücü Nuri D., 112 Ekipleri, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından güçlükle çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan otomobil sürücüsü, Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından kazada yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.



Hastaneye kaldırılan Nuri D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA