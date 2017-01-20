Sakarya'da Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.



Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden komiser yardımcısı H.U, doktor S.K, esnaf N.Y. ile ev hanımı A.Y, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, öğretmen A.H.T ve E.A.G. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.