Sakarya'da Eğitime Kar Engeli

Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



Vali Hüseyin Avni Coş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartları nedeniyle kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde yarın eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.



Kararın, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için alındığını ifade eden Coş, öğrencilerden tatil sürecinde vakitlerini çok iyi değerlendirmelerini istedi.