Sakarya'da 19 Şüpheli Fetö'den Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütüyle irtibatlı oldukları ve aralarında ByLock kullandığı tespit edilen 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Sakarya'da 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında aralarında FETÖ ile irtibatlı oldukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sakarya İl Müdürlüğünde çalışan 14 şahıs, komiser yardımcısı, Doç. Dr., esnaf ve ev hanımı toplam 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. - SAKARYA