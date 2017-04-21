Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının Konferansı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Hazırlık soruşturmaları sırasında görülen eksiklikler ve yapılması gerekenler" konulu konferans düzenlendi.



Valilik konferans salonunda, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı şube müdürleri, polis merkezi amirleri, karakollarca ve aynı kurumların ilçe birimleri tarafından yapılan "Hazırlık soruşturmaları sırasında görülen eksiklikler ve yapılması gerekenler" konulu konferans, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel'in katılımlarıyla yapıldı.



Konferansta, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel'in açılış konuşmasının ardından, Cumhuriyet Savcıları Cüneyt Şaylı ile Tahsin Yaralı, katılımcılara, yürütülen soruşturmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve eksikliklerin giderilmesinde izlenecek yollar hakkında bilgi verdi.



Cumhuriyet savcılarının konuşmalarının ardından, işlenen konulara ilişkin soru-cevap kısmının ardından konferans sona erdi.