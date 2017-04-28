Sahte Kimlikle Telefon Almak İsterken Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinden sahte kimlikle telefon ve hat almak isteyen şahıs, çalışanın dikkati sayesinde yakayı ele verdi.



Uğur Mumcu Caddesinde bulunan bir iş yerinde Sami H., ismine düzenlenmiş kimlik ile telefon ve hat almak isteyen şahıstan şüphelenen çalışan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, kimliğin sahte olduğunu ve şüphelinin isminin ise Kemal B. olduğunu belirledi. Üzerinden iki adet sahte kimlik çıkan Kemal B.'nin yapılan GBT sorgulamasında da tehdit suçundan aranma kaydı olduğu belirlendi.



Kemal B. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ