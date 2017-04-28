Sahte Kimlikle Telefon Alırken Yakalandı

Çerkezköy ilçesinde, GSM şirketinden sahte kimlikle telefon ve hat almaya çalışan şüpheli yakalandı.





Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Çerkezköy'e gelen Kemal B. ilçe merkezindeki GSM şirketinin şubesine giderek hat üzerinden telefon başvurusunda bulundu.



GSM şirketinin görevlileriyle görüşen Kemal B. gerekli evrakları yetkiliye teslim etti.



Müşterisinin hareketlerinden şüphelenen bireysel müşteri hizmetleri yetkilisi, işlemlerin sürdürdüğü sırada durumu emniyet güçlerine bildirdi.



Yapılan kontrolde, Kemal B.'nin üzerinde çok sayıda sahte kimlik bulundu ve çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenildi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.