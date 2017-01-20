Sahte Kimlikle Kredi Çeken 4 Kişi Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte kimliklerle kredi çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Antalya il merkezi ile Alanya'da 5 özel bankadan başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kredi çektikleri belirlenen Serkan D.,(38) Okan G.,(30) Berkan D.(21) ve Ömer Y.'yi (33) yapılan operasyonla gözaltına aldı. Başkasına ait kimlik bilgilerine kendilerine ait fotoğrafları yapıştırarak kredi kullandığı belirlenen 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise bin 200 farklı kişiye ait nüfus cüzdanı, ehliyet, polis kimlik kartı fotokopisi ile PVC cihazı, fotoğraf yazıcısı ve çok sayıda sim kart ele geçirildi. Emniyetteki 5 gündür devam eden sorgularının ardından dün Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler 'nitelikli dolandırıcılık ve sahte belge düzenlemek' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - ANTALYA