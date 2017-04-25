Sahte Deterjan ve Şampuan Operasyonu

Mersin'de 3 ayrı mahalledeki sahte üretim yapılan imalathanelere düzenlenen operasyonlarda toz deterjan, sıvı temizlik malzemesi ve şampuanlardan oluşan toplam 16 ton 482 kilogram sahte temizlik malzemesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Mersin Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte temizlik malzemeleri üretildiği tespit edilen merkez Akdeniz ilçesindeki Toroslar, Kurdali ve Gündoğdu mahallelerindeki imalat yerlerine baskın düzenledi.



Adreslerde yapılan aramalarda, 14 ton 180 kilogramı toz deterjan, 2 ton 150 kilogramı sıvı temizlik malzemesi ve 185 kutu şampuan olmak üzere toplamda 16 ton 482 kilogram sahte temizlik malzemesi ile üretimde kullanılan dijital teraziler, makineler, renklendirici ürünler ve kimyasal maddeler ele geçirildi.



Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.