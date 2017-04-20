Şahinbey Belediyesi 23 Nisan'a Hazırlanıyor

Şahinbey Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Uçurtma Şenliği düzenleyecek.



23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla Şahinbey Belediyesi Uçurtma Şenliğinin 8.'sini Şahinbey Parkında düzenleyecek. 23 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan uçurtma şenliğinde Şahinbey Belediyesi çocuklara yine uçurtma dağıtarak gökleri renklendirecek. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocuklar mutlu oldukça büyüklerin de mutlu olduğuna dikkat çekerek, "Geleneksel hale getirdiğimiz uçurtma şenliğimizde uçurtmalar gökyüzünde özgürce süzülerek çocuklarımızı eğlendiriyor. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Yaptığımız çalışmaların amacı çocuklarımızı mutlu bir geleceğe hazırlamaktır. Bunun için 86 sosyal tesisimiz sizlerin emrinde ve hizmetindedir. Ana sınıflarımız dan, TEOG sınıflarımıza, üniversite hazırlık sınıflarımız dan meslek edindirme sınıflarına kadar birçok ayrı branşta kurslarımız hizmet vermeye devam etmektedir. Kadın, erkek, çocuk herkes bu imkanlardan faydalanıyor. Tüm hizmetlerimiz milletimizin rahatlığı ve mutluluğu içindir" dedi. - GAZİANTEP