İkinci El Otomobilde En Çok Tercih Edilen Renk Beyaz ve Manuel Vites Oldu.





Sahibinden.com'a Göre İkinci El Otomobilde En Çok Tercih Edilen Renk ? Sahibinden.com verilerine göre tercihimiz?



Sahibinden.com'da Kullanıcıların Tercihi Beyaz Renk ve Manuel Vites! Sahibinden.com'un 2017 yılı ilk çeyrek sahibindex "Vasıta" verileri açıklandı:



İlk 3 ayda en çok beyaz renkli, manuel vitesli otomobiller tercih edildi.



Yılın ilk çeyreğinde sahibinden.com üzerinden verilen tüm ilanların yaklaşık yüzde 19'unu vasıta ilanları oluşturdu. Sahibinden.com'da vasıta ilanına en çok bakan il İstanbul olurken alıcılar tercihlerini beyaz renkli otomobillerden yana kullandı.



sahibinden.com'un 2017 yılı ilk çeyrek sahibindex "Vasıta" verileri açıklandı. Verilere göre 1 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında vasıta ilanlarının yüzde 68'ini otomobil ilanları oluşturdu. Otomobil ilanlarını, yüzde 12'lik oranla Minivan-Van-Panelvan, yüzde 7'lik oranla da ticari araç ilanları izledi.



Verilere göre yılın ilk çeyreğinde en çok beyaz renkli, 2012 model, manuel vitesli, yakıt tipi benzin ve LPG olan sedan kasalı otomobiller tercih edildi. En çok vasıta ilanı bakan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa oldu.



Ortalama 13 dakika 26 saniye süre ile vasıta bakan kullanıcılar, ilanları ararken sırasıyla masa üstü bilgisayar, cep telefonu ve tabletleri tercih etti.



Mart 2017'de ayda 42,6 milyon aktif kullanıcısı bulunan sahibinden.com'u, 263 milyon kez ziyaret edildi.



http://www.teknotalk.com/ikinci-el-otomobilde-en-cok-tercih-edilen-renk-nedir-56780/