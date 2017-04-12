Şahan'dan Referanduma 4 Gün Kala Kafaları Karıştıran "Atatürk" Vurgulu Paylaşım

Referanduma 4 gün kala ünlü isimlerin tercihi merak edilirken, Şahan Gökbakar, yaptığı paylaşımla kafaları karıştırıdı.

Gökbakar Instagram hesabından fonda Türk bayrağının görüldüğü bir şarkının videosunu paylaştı.

İşte şarkının sözleri:

Güven her zaman kendine

Övün şanlı tarihinle

dünya eğilsin önünde

Ay yıldız hep göklerde

Canım Türkiye...

Tek yürek hep birlikte koşarız zaferlere...

Gökbakar paylaşımına eklediği notla akıllarda "Referandum mesajı mı veriyor?" sorusunu uyandırdı.

İşte Şahan'ın paylaşımına eklediği not:

Kim ne derse desin, sakın takmayın kafanıza... Biz Türkiyeyiz, hadi bakın dalganıza...

Not: Atatürk ve onunla beraber bu ülkeyi kuran her bir büyük yürek ilel ebet atmaya devam edecek... Ruhları şad olsun!