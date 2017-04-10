Ekmob, ilk melek yatırımını aldı

Sunay Şener, İbrahim Kılıç ve Emrullah Altıntop tarafından 2016 yılında kurulan ve daha önce yatırım almamış olan Ekmob, saha ekiplerinin yönetiminde kullanılan Whatsapp grupları, Excel'de planlanan takvimler ve toplantı notları, araç takip sistemleri, iş takip uygulamaları gibi birçok dağınık iletişim aracını ortadan kaldırarak, yöneticilerin tek bir panel üzerinden tüm ekibi yönetmelerine imkan veriyor. Yöneticilerin, saha ekiplerinin tüm aktivitelerini lokasyon bazlı takip edilmesini ve akıllı raporlanmasını sağlayan bir yönetim paneli sunan Ekmob ayrıca, farklı seviyedeki ERP ve CRM alt yapıları ile entegre olabiliyor.

Saha ekipleri için hazırlanan mobil Ekmob uygulaması sayesinde ekipler günlük işlerini ve görevlerini planlayabiliyor, sipariş, tahsilat alabiliyor, toplantı notu, form ve resim çekme araçları sayesinde sahadan data toplayabiliyor, mesajlaşma modülü sayesinde kesintisiz iletişimde kalabiliyor. Böylece Ekmob hem yöneticiler hem de saha çalışanlarının günlerini daha verimli kullanmalarını sağlıyor ve saha operasyonunda gözle görülür performans artışı sağlıyor.

Yatırım sürecine önderlik eden melek yatırımcılardan Serdar Urçar, Ekmob yatırımını şöyle değerlendirdi: "Ekmob bir melek yatırımcı olarak aradığımız üç kriteri de sağlıyor. Hem Sunay ve arkadaşları doğru girişimci profiline ve teknolojik vizyona sahipler; hem iş modeli bizim de çok inandığımız bulut bazlı, kullandıkça öde sistemine dayalı; hem de ekip mentorluğa, bizim deneyimlerimizden yararlanmaya son derece açık. Bu faktörler ve saha ekip yönetimi konusunda şirketlerin yaşadığı sıkıntılar birleşince, Ekmob'un çok hızlı bir şekilde arzu ettiğimiz noktaya gelebileceğine inanıyoruz. Bu noktadan sonra yatırımcılar ve girişimciler olarak elbirliği ile bu vizyon çerçevesinde çalışacağız."

Ekmob iş geliştirme ve pazarlamadan sorumlu Sunay Şener yatırımla birlikte çok iyi danışma kuruluna kavuştuklarını dile getirdi. Yatırımcılarının üst düzey yöneticilik kabiliyetleri sayesinde Ekmob'u zorlu pazar ve piyasa şartlarına hazırlayabileceklerini belirtti. Sunay Şener alınan yatırımı pazarlama ve satış faaliyetlerinde daha agresif hareket etmek için kullanacaklarını ve hedeflerinin önümüzdeki yıllarda Avrupa ve MENA bölgesinde de faaliyet göstermek olduğunu dile getirdi.

Ekmob şu ana kadar ING Bank, HemenAl Finans, 118 80, Fiba Grup, Mol Turkey gibi firmalara hizmet vermeye başlamış durumda. YTÜ Davutpaşa Teknopark ofisinde hizmet veren Ekmob 9 kişilik bir ekibe sahip. Ayrıca yıl içinde Webrazzi Arena, Türk Telekom Pilot, Teb Girişim Evi gibi birçok program tarafından kabul edildi.