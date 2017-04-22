Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'a Onur Ödülü

Bu yıl 60'ıncı kuruluş yılını kutlayan Türkiye Milli Pediatri Derneğince Ankara'da bir otelde düzenlenen programda, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'a 'Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Onur Ödülü' verildi.







"TÜRKİYE'DE HASTALIK YÜKÜ AZALDI"



Türkiye'nin hastalık yükünün 2003- 2013 yılları arasında yüzde 4 azaldığını ve tamamen değiştiğini dile getiren Akdağ, "Bu çok enteresan bir veridir. Hacettepe ve Washington Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalar ile bu sonuçlara ulaştık. Dünyanın çok az ülkesinde son 10-15 yılda hastalık yükünün azaldığına şahit oluyoruz. Türkiye'de hastalık yükü azaldı" dedi. Sağlıkla ilgili aklında olan her şeyi çocuk hekimliği ile kazandığını, dünyadaki en güzel işin ise çocuk hekimliği olduğunu belirten Akdağ, "Erzurum'da, demir eksikliği gelişebilecek ve demir eksikliği gelişen çocukları tedavi etmek için ilaç firmalarından 2 bin kutu ilaç bulmaya çalışıyorduk. Zor oluyor o günlerde bu. Sonra Cenabı Hak Bakanlık vazifesini nasip edince, Türkiye'deki bütün çocuklara, 1 milyon 300 bin çocuğa profilaktik demir preparatı vermeye başlayınca, siyasetin kıymetini daha iyi anladım. Bazıları siyasete biraz yanlış bir gözle bakıyor ama siyaset müthiş bir araç, doğru yerde kullanırsanız, iyi kullanırsanız onunla inanılmaz güzellikler yaparsınız" dedi. Bakan Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2017'e geldiğimizde sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini gerçekleştirmek zorunda olduğunu görüyoruz. Çünkü enfeksiyon hastalıklarıyla baş eder hale geldik. Önümüzdeki yıllarda bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili hastalık yükü anlamında çok ağır risklerimiz var. Başta şişmanlık, hareketsizlik, sigara kullanımı... Büyük bir muvaffakiyet elde ettik ama yeni bir hamle gerekiyor. Bunun için yeni bir döneme giriyoruz"



"HAZIR GIDALARIN YOĞUN TÜKETİMİ BÜYÜK KENTLERDE ARTIŞ GÖSTERİYOR"



Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, Türkiye'de çocuk sağlığı konusunda açıklamalarda bulundu. Ülkemizde giderek artan çocuk obezitesi ve savaş mağduru mülteci çocukların psikolojik tedavilerine ilişkin çok sayıda çalışma yürüttüklerini belirten Hasanoğlu, "Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 24'ünü 0-14 yaş grubu çocuklar oluşturuyor. Bu oran 1990 yılında yüzde 35'ti. Bu da çocuk nüfusun azalmaya başladığını gösteriyor. 1990 yılında yüzde 2.9 olan doğurganlık oranı ise 2015 verilene göre yüzde 2.1'e düşmüş durumda. Türkiye'de 0-14 yaş çocukların nüfusa gören en yoğun olduğu il; yüzde 40.4 ile Şanlıurfa. Ülkemizde 6-10 yaş arası çocukların yüzde %21'i hafif şişman veya şişman olarak karşımıza çıkıyor. Çocukluk çağında görülen obezite eğiliminin en büyük nedeni de fast food tarzı beslenme biçimi. Hazır gıdaların yoğun tüketimi özellikle büyük kentlerde artış gösteriyor. İlerleyen yıllarda birçok sağlık sorununu yaşayacağını işaret eden obezite artışı, gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Burada ebeveynlere büyük görevler düşüyor. Tencere yemekleri ile beslenme, dengeli sebze meyve tüketimi, bilgisayar oyunları yerine, hareket odaklı oyunlara çocukların teşvik edilmesi gerekiyor" dedi. Törende, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Neyzi, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münevver Bertan, Ankara Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tomris Türmen ve Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Özsoylu da "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Onur Ödülleri"ne layık görüldü. - Şimşek