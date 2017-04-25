Safranbolu'da 50 Metre Ara ile İki Ev Yandı

Safranbolu'da 50 metre ara ile iki ev yandı



KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 50 metre ara ile tek katlı iki müstakil ev yandı.

Edinilen bilgiye göre,İsmetpaşa Mahallesi Orta Deretarla Sokak'ta Murat Ateş'e ait tek katlı iki müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı.

Daha önce duvar ustalarının kaldığı evler kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri aralarında 50 metre mesafe bulunan evlerde çıkan yangında sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.