Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Eleştirisi

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, bu sezon harcanan parayla kıyaslandığında, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de açık ara lider olması gerektiğini söyledi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Kültür Merkezi'nde, Balıkesir Üniversitesi Endüstri Bilimleri ve Teknoloji topluluğu tarafından 10. sektör kariyer günleri düzenlendi. Girişimcilik ve başarı hikayeleri temalı seminerde G-Pay ödeme sistemleri temsilcisi Hamza Sönmez ve Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran katıldı. Gençlere iş yaşamında başarının sırlarını anlatan, karşılaştığı zorluklardan ve mücadelelerinden bahseden Saran, üniversiteli gençlerin sorularını da yanıtladı. İş hayatıyla ilgili soruların yanı sıra, Fenerbahçe ile ilgili sorularla da karşılaşan Sadettin Saran, fazla detaya girmeden esprili yanıtları tercih etti. Oturumun soru cevap bölümünde, Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili düşünceniz nedir Türkiye'de futbol neden ilerlemiyor türünden sorularla karşılaşan Sadettin Saran'ın, Şimdi burada basın var. Dikkatli konuşmak lazım. Basın burada mı Bakın arkada uyuyordu, hemen buraya geldi sözleri öğrenciler arasında gülüşmelere yol açtı. Saran, Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili ısrarlı sorular karşısında şunları söyledi



Fenerbahçe benim hayallerimden biri. Futbolda ligi 2'nci bitirme ihtimalimiz çok yüksek. Ancak bu kadroyla, bu harcanan paralarla şu anda açık ara birinci olması lazım.