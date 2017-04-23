Sabri Sarıoğlu ve Volkan Demirel, Maçtan Önce Tokalaşmadı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Sabri Sarıoğlu ve Volkan Demirel'in tokalaşmaması dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi öncesi, sarı kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi. Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu arasındaki gerginlik de dikkat çekti.
TOKALAŞMADILAR
Sabri Sarıoğlu'nun seremonide Volkan Demirel ile tokalaşmadığı görüldü. İki futbolcu el sıkışırken birbirlerini es geçti.
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