Sabri Sarıoğlu ve Volkan Demirel, Maçtan Önce Tokalaşmadı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Sabri Sarıoğlu ve Volkan Demirel'in tokalaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

Sabri Sarıoğlu ve Volkan Demirel, Maçtan Önce Tokalaşmadı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi öncesi, sarı kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi. Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu arasındaki gerginlik de dikkat çekti.

TOKALAŞMADILAR

Sabri Sarıoğlu'nun seremonide Volkan Demirel ile tokalaşmadığı görüldü. İki futbolcu el sıkışırken birbirlerini es geçti.

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