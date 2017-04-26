Sabri Sarıoğlu Kaza Yaptı - Video

Show TV'nin haberine Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, trafikte seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdi. Sabri, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından taraflar kaza tespit tutanağı tuttu.



Galatasaraylı olduğunu söyleyen kamyon şoförü kaza sonrasında "Sabri reisimin değeri önemli, aracın değeri önemli değil" ifadelerini kullandı. Sporvadisi.com