Sabiha Gökçen Havalimanı'na İnişler Yapılamıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA



İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş izni verilmiyor. Kar yağışı nedeniyle pistlerin kapalı olduğu, görevlilerin pistleri açmak için çalışma yaptıkları öğrenildi. Bu arada havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklardan bazıları havada tur atarken, bazı uçaklar da başka havalimanlarına yönlendirildi.