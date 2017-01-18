Rusya: "Türk ve Rus Jetleri Halep'te Deaş'ı Vuruyor"

Rusya Savunma Bakanlığı, Halep'in doğusunda bulunan El Bab'ta DEAŞ'a karşı hava operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.



Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Halep'te DEAŞ'a karşı ilk operasyonunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, DEAŞ militanlarının Palmira yönüne doğru ilerlediği kaydedilirken, Halep'te DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda 17 uçakla 36 hedefin vurulduğu belirtildi. Bakanlık, elde edilen ilk bilgilere göre hava operasyonunun Halep'te oldukça etkili olduğunu aktardı. - MOSKOVA