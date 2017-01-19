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Rusya'nın Altın ve Döviz Rezervleri Arttı
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Rusya'nın Altın ve Döviz Rezervleri Arttı

Rusya'nın altın ve döviz rezervi bir haftada 7,7 milyar dolar artış gösterdi.

Rusya'nın Altın ve Döviz Rezervleri Arttı

Rusya'nın altın ve döviz rezervi bir haftada 7,7 milyar dolar artış gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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