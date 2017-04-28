Rusya, Kilyos'ta Batan Geminin Kalıntılarını Denizden Çıkarma Çalışması Yapmayacak

Rusya Deniz Kuvvetleri, Kilyos açıklarında batan geminin kalıntılarının denizden çıkarılma çalışmalarını yürütmeyeceklerini açıkladı.



Rusya Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Kilyos yakınlarında dün 'Liman' isimli batan geminin kalıntılarının denizden çıkarılma çalışmalarının yürütülmeyeceği bildirildi. Açıklamada, "Liman oldukça eski bir gemidir. Geminin yaşı ve Rusya'dan mesafesi dikkate alınırsa, geminin denizden çıkarılma çalışmaları fazla pahalı olacak" denildi.



Ayrıca Rusya Deniz Kuvvetleri, "Liman" isimli geminin 1970 yılında inşa edildiğini, değerli donanımının olmadığını ve geminin şu an 90 metre derinlikte bulunduğunu bildirdi.



"Liman" isimli savaş gemisi dün Kilyos açıklarında, bir yük gemisiyle çarpmıştı. Kaza sonrası Togo isimli yük gemisi herhangi bir hasar almazken, savaş gemisi boğazın derinliklerine gömülmüştü. "Liman" isimli gemiden 78 personel ise Türk sahil güvenliği tarafından kurtarılmıştı. - MOSKOVA