Rusya Başbakan Yardımcısı: AB İçindeki Çatlak ile İlgilenmeyiz





İsviçre'nin Davos kentinde devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda, Euronews muhabiri Isabel Kumar'ın konukları Rusya Başbakanı Birinci Yardımcısı Igor Shuvalov ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa Birliği Bakanı Miroslav Lajcak'tı.



Thanks Igor Shuvalov GovernmentRF MiroslavLajcak Kirill Dmitriev #RDIF Dmitry Kostygin Ulmart_ru Ray Dalio & #wef17 Great Russia panel! pic.twitter.com/qIxpO4hxi7— Isabelle Kumar (Isabelle_kumar) January 19, 2017



Konuklar, Avrupa Birliği tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları değerlendirdi:



Ekonomi planlarını, ambargoların devam ettirileceği senaryosu üzerine kurduklarını belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Shuvalov şöyle konuştu:



"Dış jeopolitik koşullar oldukça sert bir şekilde kalmaya devam edebilir. Planımız, yaptırımların devam edeceği senaryosu üzerine kurulu. Rusya'ya uygulanan ambargo kaldırılsa durum elbette iyileşecektir. Ancak durumun devam edeceği senaryosu üzerine finansmanımızı yapıyoruz. Size garanti verebilirim ki Rusya Federasyonu, AB içerisindeki bir çatlak ile ilgilenmez. Biz güçlü ve kendi içinde bütün bir Avrupa'ya ilgi gösteriyoruz"



Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ise Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda AB içerisinde çatlağın olmadığını dile getirdi.



Ancak yaptırımlara rağmen Minsk Anlaşması'nın gereksinimlerinin yerine getirilmediğini kaydeden Lajcak şöyle konuştu:



"Yaptırımların uygulamaya konulmasından bu yana AB içerisinde bir çatlak olacağı konusunda spekülasyonlar yapıldı. Avrupa Birliği son üç yılda yaptırımları uzattı, Birlik üyelerinden hiç biri de karşı çıkmadı. Bu yaptırımlar doğrudan Minsk Anlaşması'nın şartlarının yerine getirilmesi için uygulama konuldu. Ancak o konuda da gözle görülür bir ilerleme sağlanamadı"



Euronews'in konuklarından biri de Amerikalı Bridgewater Associates firmasının Tepe Yöneticisi Ray Dalio idi.



Dalio'ya göre, ciddi sıkıntı çeken Rus ekonomisinin asıl sorunu, yabancı sermayenin gelemeyişi:



"Yaptırımlar kaldırılsa daha iyi olur. Bu tüm tarafların yararına olur. Ancak buradaki asıl sorunun Rusya'nın kendi sermaye piyasasının gelişimi olduğunu düşünüyorum çünkü o durumda yabancı sermayeye bağımlılıkları olmayacaktır.



Cuma günü sona erecek 47'inci Dünya Ekonomik Forumu'na 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasının lideri iştirak ediyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Rusya ile Dünya Ekonomik Forumu ilgilenmeyiz Dünya ekonomisi İsviçre Davos 2017 Başbakan Yardımcısı: AB-Rusya içindeki çatlak Gepost: 19 januari 2017