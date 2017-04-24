Rüşvetten Tutuklanan Hakim: Bana Kumpas Kurdular

Verdiği tahliye kararı karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Ağır Ceza Hakimi H.A. "Hakkımda kumpas kurarak FETÖ/PDY ile mücadele eden bir numaralı Sulh Ceza Hakimi olduğum için intikam alınıyor düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı. Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında para istediği iddiasıyla tutuklanan İstanbul Anadolu 3.Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi H.A.'nın, İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanması sırasında verdiği ifade ortaya çıktı.



"FETÖ/PDY İLE BAĞI OLMADIĞINI FARKETTİM"



Şüpheli hakim H.A. ifadesinde, "FETÖ/PDY terör örgütü bahanesi ile FETÖ/PDY ile ilgi ve bağı bulunduğuna dair delil olmadığı halde bir takım şahıs ve firmalara operasyon yapılmaya başlandığını fark ettim. Daha sonra benden Fİ YAPI sahibi olduğunu öğrendiğim F.İ. isimli şahsı FETÖ/PDY operasyonuna maruz bırakarak benden AKFA organı çalışanları ile birlikte tutuklama talep edildi. Ancak duruşma sırasında F.İ. isimli şahıs ile ilgili tek bir FETÖ/PDY bağı olmadığını fark edince, bu operasyonu yapan iki polis memurunu odama çağırdım. 'Benim bu dosyada göremediğim bir şey mi var?' diye sorduğumda, Cumhuriyet Savcısı H.Ö.'nün, dosyayı bu şekilde gönderin ve deliller toplanıncaya kadar tutuklama talep edelim dediğini öğrendim" dedi.



"AYAĞINDAKİ KELEPÇEYİ ÇIKARMAM İÇİN YARDIMCI OLUN"



Hakim H.A. sorgusunda, "Bana kumpas kurulmasında bir numaralı aktör olduğunu düşündüğüm avukat H.C.'dir" diyerek, "Tutuklama işlemi yaptıktan sonra odama geldi ve bana şöyle dedi: 'Hakim bey, bu dosyada müvekkilimin FETÖ/PDY bağlantısı var mı? Varsa ben bu dosyadan vekaletimi çekeceğim' deyince ben kendisine 'ben vicdani kanaatime göre karar verdim, gerekçemi de dosyada yazdım, bu aşamada bir şey söylemeye gerek yok' dedim. Bu avukat yanlış hatırlamıyorsam bir hafta sonra odama gelerek bu şahsın vekilliğinden istifa ettiğini söyledi. Odadan ayrılırken, 'Çok büyük vekalet ücretinden oldum' dedi. Birkaç ay sonra çayımı içmeye geldiğini söyleyerek odama uğradı. En son geldiğinde meramını anladım. 'Ayağındaki kelepçeyi çıkarmam için yardımcı olun, çünkü siz haksız yere tutukladınız' derken biraz sert yüz ifadesi ile tepki verinde bende izahımı yaptım. ve ben hiçbir Sulh Ceza Hakimine ayağındaki kelepçelerin çıkarılması için telkin ya da imada bulunmadım. Ben sadece önceki Sulh Ceza Hakimleri ile hukuki müzakere görüş sorarken o anki mevcut delillere göre bu adamın haksız yere yatıyor dediğimi o zamanki Sulh Ceza Hakimlerinin hepsi bilir" ifadelerini kullandı.



"BANA 1 MİLYON TL TEKLİF ETTİ"



Avukatın kendisine para teklif ettiğini belirten hakim H.A., "Niyeti bozuk olacak ki, bir gün gelip duruşmamın bitmesini 2 saat kadar beklemiş, odamın etrafında dolanmış. Bu işe bir nokta koymak ve bu şahıstan rahatsız olduğum için derdini anlamak için son kez odama girmesine müsaade ettim. Bana kayyım kararının kaldırılması için 1 Milyon TL teklif etti. Bana paranın yanında olduğunu ve bunu takdim etmek istediğini söyledi. Ben de kendisine 'Ben bu tür işlere girmem, paraya ihtiyacım yok. Git sahibine ver, nasıl istiyorsa öyle tasarrufta bulunsun' dedim. Bu ses kayıtlarında da mevcuttur. Ayrıca yanında herhangi bir para getirmemiş, F.İ.'den aldığı para ile araba almış yani F.İ.'yi benim ismimi kullanarak dolandırdığı da ses kaydında mevcuttur" dedi.



"FETÖ İLE MÜCADELE ETTİĞİM İÇİN İNTİKAM ALINIYOR DÜŞÜNCESİNDEYİM"



Sorgusunda kendisine kumpas kurulduğunu söyleyen H.A., "4,5 ay sonra para istediğim iddia ediliyor, iddia akla zarar. Adam zaten 4,5 ay önce tahliye olmuş. Kumpas olduğu belli rüşvete sokarak teknik takip kararı almakta bu işin bahanesidir. Bu dosya çok dikkatli ve kapsamlı bir şekilde irdelendiğinde kripto FETÖ bağlantılı, planlı, cumhuriyet başsavcılığı ve devletin yetkilerini kötüye kullanarak hakkımda algı operasyonu ile yolsuzluk raporu ve kayyım kararını kaldırmaya yönelik çıkar ilişkisine bağlı bir kumpas algı operasyonudur. Hakkımda kumpas kurarak FETÖ/PDY ile mücadele eden bir numaralı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimi olduğum için intikam alınıyor düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Sulh ceza hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında para istediği iddiasıyla soruşturma başlatılan ve 50 bin dolar değerinde rüşvet alırken suçüstü yakalanan İstanbul Anadolu 3.Ağır Ceza Mahkemesi H.A ile avukat S.B. mahkemedeki sorgusunun ardından nöbetçi hakimlikçe "rüşvet almak" suçundan tutuklanmıştı.



(İHA)