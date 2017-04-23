Rus Uçakları Idlib'i Vurdu: 7 Ölü

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kırsalında bulunan Cisr Eş Şuğur bölgesine düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

Rus Uçakları Idlib'i Vurdu: 7 Ölü

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kırsalında bulunan Cisr Eş Şuğur bölgesine düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib kırsalındaki Cisr Eş Şuğur bölgesine Rus uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu aktardı. Saldırıda yerleşim yerinin hedef alındığı ve çok sayıda evin yerle bir olduğu öğrenildi.

(İHA)

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