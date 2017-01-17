Rota Yine Romero

Fenerbahçe ara transfer döneminin kapanmasına iki hafta kala 10 numara transferi için çalışmalara hız verdi... Mehmet Ekici ile anlaşmasına rağmen Trabzonspor'u bir türlü ikna edemeyen Sarı-Lacivertliler rotayı yeniden Arjantin'e kırdı. Yönetim, Racing Club formasını giyen Oscar Romero için temaslara başladı. Sarı-Lacivertliler, sezon başında Dick Advocaat'ın göreve gelmesinden sonra Paraguaylı yıldız için Racing'le masaya oturmuş fakat zaman yetersizliği nedeniyle görüşmeler sonuçlandırılamamıştı. Fenerbahçe yeniden Romero'yu gündemine aldı ve Arjantin kulübüne satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapıldı.

GEÇEN SEZONU MUMLA ARATIYOR

Alınan bilgilere göre Racing yönetimi geçen sezona göre performansında büyük düşüş olan Romero'yu göndermeye bu kez sıcak bakıyor. Ligde 12 maça çıkan ve takımına sadece 1 gol, 1 asistlik katkı yapabilen 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu üzerinde durdugu ifade ediliyor.

Kaynak: Takvim