Roketli Saldırılarda Hayatını Kaybedenlerin Yakınları Basın Açıklaması Yaptı

Kilis'e roketli saldırının yıldönümünde, saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları bir araya gelerek, basın toplantısı düzenledi.



Roketli saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Döviz ve pankartlar açan vatandaşlara, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz ile İşadamı Ahmet Nalçacıoğlu da destek verdi.



Belediye Başkanı Hasan Kara yaptığı konuşmada, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" temennisinde bulunarak, "Fırat Kalkanı operasyonu sadece Kilis'in güvenliğini ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımız Suriye olayları ilk patlak verdiğinden bu yana güvenli bölge, güvenli bölge diyerek her platformda dile getirmesine rağmen ne yazık ki Batı bu işe duyarsız kaldı, sessiz kaldı. Bunun sonucunda da biz Kilis olarak ciddi sıkıntılar yaşadık. Bugün Fırat Kalkanı operasyonu ile birlikte rahat bir nefes aldık. Birileri dün sahipsiz diye ortalığı velveleye verenler, şimdi de 'niye Fırat Kalkanı operasyonuyla Suriye'deyiz' diye velveleye veriyorlar. Aynı kesim yeniden bağırıyor. Fırat Kalkanı operasyonu gereksiz diyenler gelsinler Kilis'e, Kilis'te yaşanan acıyı, yaşanan sıkıntıyı görsünler. Fırat Kalkanı operasyonunun her zaman yanındayız. Her zaman destekçisiyiz. Roketli saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarının şehit sayılması için talepleri var. Bunu yetkili makamlara bildirdik. İletmeye devam edeceğiz" dedi.



Saldırılarda yakınlarını kaybedenler adına Kadir Kaçan yaptığı açıklamada, 18 Ocak tarihinde Kilis'e yapılan saldırının yıldönümünde şehit düşenleri andıklarını ifade ederek, "Fırat Kalkanı'nda şehit düşen kahraman şehitlerimizi, güzel ülkemize terör saldırılarında şehit düşen şehitlerimizi rahmetle saygıyla anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bizler Türkmen şehri Kilis'te, binlerce can versek de bir avuç toprağımızdan vazgeçmeyiz. Devletimizin başlatmış olduğu Fırat Kalkanı operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Türk milleti adına 18 Ocak 2016 tarihinde serhat şehri Kilis'imize alçak ve gaddar füzelerle saldırıldı. Bir avuç toprağımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyiz de. 18 Ocak 2016 tarihinden bugüne bir yıl geçmesine rağmen acımız ilk gün gibi sıcaklığını korumaktadır. Roketli saldırıda şehit olanlara devletimiz tarafından şehitlik unvanı verilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Daha sonra yakınlarını kaybedenler söz alarak, süreçte yaşananları dile getirdiler. - KİLİS