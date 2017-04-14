Rodos'a Kaçarken Yakalanan Fetö Şüphelisi Zonguldak'a Getirildi

MARMARİS'ten yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan, FETÖ/PDY'nin Zonguldak ve Siirt il imamı olduğu iddia edilen 51 yaşındaki Zekeriya K., Zonguldak'a getirildi.



Polisin önceki gün Marmaris İlçesi'nin İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakaladığı 7 FETÖ/PDY şüphelisinden biri olan Zekeriya K., sabaha karşı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Zekeriya K., tekrar Emniyet'e götürüldü. FETÖ/PDY örgütünün Zonguldak ve Siirt il imamı olduğu iddia edilen Zekeriya K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. - Zonguldak