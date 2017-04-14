Rodos'a Kaçarken Yakalanan Fetö Şüphelisi Zonguldak'a Getirildi

MARMARİS'ten yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan, FETÖ/PDY'nin Zonguldak ve Siirt il imamı olduğu iddia edilen 51 yaşındaki Zekeriya K., Zonguldak'a getirildi.

Rodos'a Kaçarken Yakalanan Fetö Şüphelisi Zonguldak'a Getirildi

MARMARİS'ten yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan, FETÖ/PDY'nin Zonguldak ve Siirt il imamı olduğu iddia edilen 51 yaşındaki Zekeriya K., Zonguldak'a getirildi.

Polisin önceki gün Marmaris İlçesi'nin İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakaladığı 7 FETÖ/PDY şüphelisinden biri olan Zekeriya K., sabaha karşı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Zekeriya K., tekrar Emniyet'e götürüldü. FETÖ/PDY örgütünün Zonguldak ve Siirt il imamı olduğu iddia edilen Zekeriya K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. - Zonguldak

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