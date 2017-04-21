Rodos'a Kaçarken Yakalanan Fetö İmamı Adliyeye Sevk Edildi

MARMARİS'ten yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan, FETÖ/PDY'de 'il imamı' ve 'bölge imamı' olarak görev yaptığı iddia edilen 51 yaşındaki Zekerayi K., Zonguldak'ta adliyeye sevk edildi.



Geçen 12 Nisan'da Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakalanan 7 FETÖ/PDY şüphelisinden biri olan Zekeriya K.'nın, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Zekeriya K., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Zekiraya K.'nın, 2005 yılında Zonguldak'ta öğretmenlik yaptığı dönemde ögrütün 'il imamı' olarak görev yaptığı, ardından tayin olduğu Siirt ve Gaziantep'te de aynı görevi üstlendiği ileri sürüldü. Aynı zamanda Güneydoğu Anadolu bölge imamı olduğu iddia edilen Zekeriya K.'nın, 'ByLock' programını örgüte yakın kişilerin cep telefonuna yüklediği ileri sürüldü.



Yakalandığında üzerinden 5 bin avro ve 4 bin 800 dolar ile sahte pasaport ve kimlik bulunan, cep telefonu ile tabletine el konulan Zekeriya K.'nın, emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.



- Zonguldak