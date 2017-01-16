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Rize'de Tır, Yolcu Midibisüne Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı (2)

Rize'de Tır, Yolcu Midibisüne Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı (2)

KAZADA ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİRize'nin Derepazarı İlçesi'nde TIR'ın yolcu midibüsüne arkadan çarptığı trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin 43 yaşındaki Ziya Adıgüzel olduğu belirlendi.

Rize'de Tır, Yolcu Midibisüne Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı (2)

KAZADA ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Rize'nin Derepazarı İlçesi'nde TIR'ın yolcu midibüsüne arkadan çarptığı trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin 43 yaşındaki Ziya Adıgüzel olduğu belirlendi.

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