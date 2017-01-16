KAZADA ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Rize'nin Derepazarı İlçesi'nde TIR'ın yolcu midibüsüne arkadan çarptığı trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin 43 yaşındaki Ziya Adıgüzel olduğu belirlendi.
Rize'de Tır, Yolcu Midibisüne Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı (2)
KAZADA ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİRize'nin Derepazarı İlçesi'nde TIR'ın yolcu midibüsüne arkadan çarptığı trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin 43 yaşındaki Ziya Adıgüzel olduğu belirlendi.
KAZADA ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads