Riekerink'ten Sneijder Müjdesi!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in önümüzdeki sezon da Galatasaray'da kalacağını açıkladı.



"Wesley Sneijder sezon sonu ayrılacak mı?" sorusuna cevap veren Hollandalı teknik adam, "Öncelikle Türk medyasında çıkan 'Sneijder, Riekerink kirasını ödedi' haberleri yalandır. Bu haberler beni bazen üzüyor. Umarım böyle şeyler bir daha olmaz. Sneijder'in bir yıl daha kontratı var. Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Burada kalmayı önemli buluyor. Sneijder de eşi de mutlu burada. Futbol dünyasında ne olacağı belli olmaz ama Galatasaray'da şu an kalmayı düşünüyor" açıklamasını yaptı.