Riekerink'ten Garry Rodrigues Sürprizi

FutbolArena - Süper Lig'in 18. hafta maçında 21 puanla 11. sıradaki Karabükspor, sahasında 36 puanla 3. sıradaki Galatasaray'ı ağırlıyor.



21 Ocak Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak müsabaka 12.400 kişi kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.



Galatasaray'ın Karabükspor 11'i



Galatasaray'da Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılarda Karabükspor maçına saatler kala Teknik Direktör Jan Olde Riekerink sürpriz bir karara imza attı. Hollandalı teknik adam antrenman eksikliği olan Garry Rodrigues'i yine 2. yarıda kullanma kararı aldı.



Riekerink'in, Karabükspor maçına kanatlarda Yasin Öztekin-Bruma ikilisi ile başlayacağı öğrenildi.



Karabükspor - Galatasaray maçı öncesi sakat, cezalı ve eksik futbolcular



Ev sahibi Karabükspor'da yeni transfer kaleci Oleksandr Rybka, Ermin Zec ve Olafur Skulason sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Ayrıca takımın Afrikalı yıldızları Yatabare, Abdou Razack Traore ve Poko da Afrika Uluslar Kupası'nda oldukları için bu maçta oynayamayacaklar.



Karabükspor gibi Galatasaray'ın da eksiği çok, misafir takımda Koray Günter, Eray İşcan, Serdar Aziz ve Luis Cavanda'nın sakatlıkları sürerken Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş de antrenman eksikleri olduğu için bu maçta oynayamayacaklar. Öte yandan Wesley Sneijder sarı kart, Aurelien Chedjou da kırmızı kart cezaları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler.



Karabükspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler



Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Kokalovic, Dany, Latovlevici, Ceyhun Gülselam, Valerica Gaman, Tanase, Serdar Deliktaş, Lazarevic, Yevhen Seleznyov



Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet Çalık (Semih Kaya), Hakan Balta, Carole, Selçuk İnan, de Jong, Yasin Öztekin, Podolski, Bruma, Eren Derdiyok