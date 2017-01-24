Riekerink: Umarım Podolski Kalır Ama Giderse de B Planımız Var

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Erzincanspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında merak edilen soruları yanıtladı.

"BERABERLİK SENARYOSUNU AKLIMIZDAN GEÇİRMEDİK"

"Biliyorsunuz kupada kendimizi böyle bir duruma düşürdük. O yüzden bu maç önemliydi bizim için. Beraberlik yetiyordu ama beraberlik senaryosu aklımızdan geçmiyordu. Galibiyet için oynadık. Bu tip maçlarda motivasyon sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Ancak bugün takımım sahaya çıktı ve hırsını göstermek istedi."

"PODOLSKİ GİDERSE B PLANIMIZ VAR"

"Lukas ilk günden beri inandığım, güvendiğim bir oyuncu ve inanmaya devam ettiğim bir oyuncu. Umarım kalır. Ancak diğer taraftan kendi hayatını etkileyecek bir karar verecek. Çok fazla bizim etkileyecek şansımız yok. Bizim her zaman B planımız var. Tabi kış transfer döneminde kolay değil ama dediğim gibi B planımız var."

BRUMA, GARRY VE YASİN ÖZTEKİN

"Sol tarafta oynayan 3 önemli oyuncumuz var. Bruma, Yasin ve Garry. Kimin oynayacağı performans bağlantısı olacak. Yasin'e bakıyorsunuz, sağ tarafta da etkili. O yüzden kaliteniz varsa -ki, 3 oyuncumuzda da var ilk tercih pozisyonumuz sol kanat olabilir. Ancak sağ kanatta da oynadığınız zaman en iyi performansınızı gösterebilirsiniz.