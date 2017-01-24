Riekerink, İsveçli Golcüyü Veto Etti

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor'a deplasmanda mağlup olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kırmızılıların gündemine gelen son isimlerden biri de Sebastian Andersson oldu. İsveçli golcü için teknik direktör Jan Olde Riekerink'in olumsuz rapor verdiği bildirildi.



Galatasaray, Sebastian Andersson'u transfer edecek mi?



Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Lukas Podolski'nin transfer ihtimalinin artmasıyla birlikte hücum bölgesi için çalışmalarını hızlandıran yönetimin, Sebastian Andersson ismini gündeme getirdiği öğrenildi. Fakat teknik direktör Jan Olde Riekerink'in, 25 yaşındaki golcüyü veto ettiği bildirildi. Hollandalı çalıştırıcının, İsveçli futbolcunun Galatasaray için yetersiz olduğunu düşündüğü belirtildi.



Sebastian Andersson kimdir? Sebastian Andersson transfermarkt



İsveç'in Angelhom takımında futbola başlayan Sebastian Andersson, Kalmar, Djurgardens ve Norrköping formaları giydi. Bu sezon sadece 3 maçta forma giyen golcü oyuncu, bu maçlarda 3 kez fileleri havalandırdı.



Kulübüyle sözleşmesi 2018'de sona erecek olan Sebastian Andersson'un transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 800 bin Euro.