Rıdvan Dilmen'den İlginç Olcay Şahan İddiası

FutbolArena – NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.



OLCAY ŞAHAN'IN BONSERVİSİ TARTIŞMA YARATTI



Beşiktaş'ın 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a sattığı Olcay Şahan transferi hakkında da yorumda bulunan Dilmen, ilginç bir iddia ortaya attı. Güntekin Onay'ın Olcay'ın 200 bin Euro'ya satılmasını az bulmasının ardından Dilmen: "Sen dua et de 200 bin Euro'yu Beşiktaş almış olsun, üstüne 200 bin Euro ödemiş olmasın! İlginç şeyler duyuyoruz" şeklinde bir yorumda bulundu.



Olcay Şahan'ın 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a transfer olmasının ardından bu anlaşmanın içine Mehmet Ekici'nin bu sezon Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Beşiktaş'a 2 milyon Euro tazminat ödenmesi şeklinde bir madde koyulduğu öne sürülmüştü.