Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a Eleştiri: 'Sabah Akşam...'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karabükspor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.



Karşılaşmanın ardından NTV Spor'da müsabakayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın savunması dışında maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.



"SABAH AKŞAM KAFA GOLÜ YİYORLAR"



Galatasaray takımını geçen 18 hafta içerisinde 3 tane iyi oynadığı maçı zor sayırız. Kazandığı maçları da bundan farklı oynamadı. Galatasaraylı taraftarlar ve futbol adamları takımın oynadığı futbolun rulet olduğunu biliyor. Bir de takım sabah akşam kafa golü yiyor. Galatasaray'ın golü yediği gollerin yarısı kafa golü. Sen buna da çözüm bulamıyorsan... Sağdan orta kafa golü, soldan orta kafa golü...



"GALATASARAY BU MAÇ NERDEN ÇIKTI DİYOR"



Karabükspor sevimli bir takım. Antrenör sevimli bir adam, yakışıklı adam. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Galatasaray ise bu maç nereden çıktı diyor. Cengiz bey ne diyor, 1 haftada 3 deplasman maç. Karabükspor cephesi bu maçı bekliyordu. Böyle bir istek farkı vardı."



"CÜNEYT ÇAKIR ÇOK YANLIŞ İŞLER YAPTI"



Maç yönetilir, idare edilmez. Cüneyt Çakır idare etmeye başladı artık maçı. Cüneyt Çakır gibi özgüveni müthiş bir hakemin böyle yönetmemesi lazım. Karabüklü oyuncu direk atıyor Muslera'ya. Hakan Balta atılmadı. Penaltı tartışılır. Maç 0-0 gitseydi Karabükspor'un penaltısını vermezdi.