Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Eleştiri

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe, Adanaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 geride kapatarak büyük bir şok yaşadı.



NTV Spor'da ilk 45 dakikayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin oyun anlayışını eleştirdi.



"FENERBAHÇE KONTRA ATAK TAKIMI DEĞİLDİR."



Fenerbahçe'nin genellikle deplasmanlarda kontra atak futbolu oynadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Artık Kadıköy'de de böyle bir oyun hakim oldu. Fenerbahçe zorunluluk ya da değil enteresan bir kadro ile sahaya çıktı. Maç içerisinde Fenerbahçe, rakip takım ne yapacak diye beklerken 3 tane pozisyon yedi. Fenerbahçe kontra atak takımı değildir. Kendi sahasında oyuna hakim olmalı, baskı kurmalı." diye konuştu.



"SEYİRCİ SAYISININ AZLIĞI".



Rıdvan Dilmen, Kadıköy'de tribünlerin boş kalmasına da dikkat çekerek, "Taraftar da gelmiyor. Şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe 5-6 bin kişiye oynuyor. İlginç bir görüntü." diye konuştu.