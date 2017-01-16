Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı Yıldız İçin İddialı Mesaj

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar zorlu Başkent deplasmanından önemli bir 3 puanla dönerken, karşılaşma sonrasında Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın ligdeki durumunu ve performansını değerlendirdi.



"ALIŞTIĞIMIZ BEŞİKTAŞ OLMAMASINA RAĞMEN..."



"Beşiktaş ligin ciddi favorisi. Ancak 17 hafta itibariyle baktığımızda bizim alıştığımız, zevk aldığımız Beşiktaş değil. Buna rağmen 38 yaptılar ve gayet de sağlam gidiyorlar."



"BABEL İÇ SAHADA ETKİLİ OLACAKTIR"



"Babel için şunu söyleyebilirim. İç sahada daha çok etkili olacaktır. Çünkü içe kat edebilen bir oyuncu. Osmanlıspor maçında bunu fazla yapmadı ama Vodafone Arena'daki maçlarda çok göreceğimizi düşünüyorum. Quaresma ise yardımcı hakem gibi oynuyor. Kaleden o kadar uzak ki, bu yüzden ligde hiç gol atamadı bu sezon hiç."



"QUARESMA BABASINA BİLE ÇALIM ATAR AMA..."



"Kolay bir şey değil. Bandı sökmeye başladığın zaman Quaresma'dan bir şey gelecektir. Ben kendine kızdığını zannetmiyorum. Bugün kötü oynadı. Dediğim gibi kaleden uzak oynuyor. Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından. Mesela çok süratli bir araba ama rolantide gidiyor. Mükemmel bir sağ ayağı var, babasına çalım atar.