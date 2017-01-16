Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş'e Tepki

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasnda Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılarda yıldız futbolcu Ricardo Quaresma ikinci yarıda oyundan alınınca teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
İkinci yarıda oyundan alınan Ricardo Quaresma kenara geldiği sırada eldivenlerini yedek kulübesine doğru fırlatarak teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Portekizli futbolcu doğrudan yedek kulübesinin yolunu tuttu. Ardından yeniden yedek kulübesine döndü.
Kaynak: Futbolarena.com