Rektör Prof. Dr. Günaydın Veda Etti

Görev süresi sona eren Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, devletin sunmuş olduğu kaynakları etkin, verimli ve şeffaf şekilde kullanarak 19 bin öğrenciye dünya standartlarında yüksek öğretim sunan bir üniversite kurduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni rektör atamasıyla görevini Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'e bırakacak olan Prof. Dr. Günaydın, üniversite personeli ile değerlendirme ve veda toplantısı yaptı.



Günaydın, üniversitenin kurulduğu 2008 yılından bugüne kadar geçirdiği evreleri yaptığı sunumla anlattı.



Üniversitenin kuruluş şartları dikkate alındığında çok önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Günaydın, şunları kaydetti:



"Kurucu rektör olarak göreve geldiğimiz 10 Eylül 2008'den beri fiziki, akademik, idari, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, kütüphane ve kongre merkezi, çevre düzenleme, sosyal, kültürel ve spor altyapısını eşgüdümlü olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirerek modern bir üniversal yaşam alanı oluşturduk. Bütün bunlar dikkate alındığında Gümüşhane Üniversitesi, Her ile Üniversite Projesi'nin örnek bir modeli haline geldi."



Günaydın, kuruluştan itibaren kaynakları en iyi şekilde kullandıklarını dile getirerek, "Devletin sunmuş olduğu kaynakları etkin, verimli ve şeffaf şekilde kullanarak, 19 bin öğrenciye dünya standartlarında yüksek öğretim sunan bir üniversite kurduk. Bugün tüm yönleri ile tamamlanmış ve bütün fonksiyonlarını yerine getiren bir kurum oluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.