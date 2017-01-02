Reina saldırısını IŞİD mi yaptı? Reina saldırısını PKK mı yaptı? Reina saldırısını kim yaptı, Reina saldırısını hangi örgüt yaptı? sorularının cevapları haberimizde. Reina saldırısını IŞİD mi PKK mı yaptı? Reina saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Peki Reina saldırısını kim hangi örgüt yaptı? Reina saldırısı ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Reina saldırganı ile ilgili görüntü çalışması ve istihbarat değerlendirmesinde, teröristin Özbek ya da Kırgız uyruklu DEAŞ üyesi olabileceği üzerinde duruluyor. Reina'ya yönelik kanlı terör saldırısını gerçekleştiren teröristin kimliğiyle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. MİT ve Emniyet İstihbarat, terör örgütü DEAŞ'ın yılbaşı gecesi Ankara, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin illerinde eğlence mekanlarına, kutlama noktalarına, halkın yoğun bulunduğu alanlara yönelik "bombalı", "canlı bomba" veya Atatürk Havalimanı'nda benzer silahlı eylem yapacağı bilgisi aldı. 19 Aralık tarihli istihbarat nedeniyle birçok ilde operasyonlar yapıldı. 28-31 Aralık tarihleri arasında İzmir'de 5, İstanbul'da 5, Ankara'da 8, Adana'da 30, Adıyaman'da 3, Reyhanlı'da 3, Antakya'da 1, Kırıkhan'da 3 ve Tarsus'ta 5 olmak üzere toplam 63 DEAŞ militanı gözaltına alındı.

REİNA SALDIRISINI KİM YAPTI?

Reina saldırısını kim hangi örgüt yaptı sorusunun cevabı merak ediliyor. Gözaltına alınan DEAŞ militanlarının çoğunun yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin DEAŞ içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği değerlendiriliyor. Operasyonlar DEAŞ bağlantılı Türk Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştı. Yine yapılan istihbarat çalışmasında kullanılan yöntem, olay yerine geliş gidiş analizinde saldırganın Atatürk Havalimanı'na saldıran DEAŞ militanlarıyla aynı hücreden olduğu ihtimali ağırlık kazandı.

SALDIRGANIN İÇERİ ATEŞ EDEREK GİRMİŞ

REİNA SALDIRGANININ FOTOĞRAFI

Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin güvenlik kameraları görüntülerinden elde edilen en net fotoğrafı emniyet tarafından yayınlandı. İstanbul Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişiye ait polisin elindeki fotoğrafı ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı. Saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürdürülüyor.

REİNA TERÖRİSTİ İÇERİDEN YARDIM MI ALDI?

Reina saldırısıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Güvenlik birimlerine göre terörist, daha önce Reina'ya gelerek keşif yaptı. Gece kulübünün içini de ayrıntılı şekilde bildiği anlaşılan profesyonel katile, eğlence mekanının içinde kimsenin müdahale etmemesi polise göre tek bir şeye işaret ediyor: Saldırgan, içeride birilerinden yardım aldı. Reina'daki güvenlik ekibinden hiç kimse, katili etkisiz hale getirecek ya da yaralayacak herhangi müdahalede bulunamadı. Ayrıca Reina içerisinde misafirlerin kolay bulamayacağı 3 farklı çıkışın olduğu öğrenildi. İddiaya göre terörist, eğer denizden kaçmadıysa, sadece Reina görevlilerinin ve kendisinin bildiği çıkışlardan birini kullanarak dışarı çıktı.

İLK ATEŞ KAPIDA

Katliam gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen katil, Ortaköy'deki eğlence merkezinin önüne taksiyle geldi. Silah ve mermi dolu çantasını taksinin bagajında taşıyan terörist, taksiden inip çantasını aldı. Mekanın kapısına yaklaştı, burada bekleyen polis memuru ile güvenlik görevlilerine ateş etti, ardından kulübün içine girdi.

MÜHİMMAT ÇANTASIYLA GELDİ

Gece kulübüne girerken sırtında çanta olduğu görülen terörist, içeride eğlenen vatandaşların üzerine uzun namlulu silahla ateş açtı. 'Profesyonel' katil, mekanda bulunanlara 7 dakika boyunca kurşun yağdırdı. Şarjördeki mermileri bitince çantadan yenisini çıkartıp ateşe devam eden terörist, yüzlerce kurşunun ardından soğukkanlılıkla bir köşeye çekildi ve burada kıyafetini değiştirdi.

13 DAKİKA MUTFAKTA KALDI

Kıyafetini değiştiren katil, Reina'nın mutfağına yöneldi. Herkesin kaçıştığı, bazılarının kurtulmak için denize atladığı ortamda mutfağa gizlenen terörist, burada 13 dakika boyunca kaldı. Polis ve ambulans sirenlerini duymasıyla birlikte mekanı terk etmek için harekete geçen saldırgan, yaşanan kargaşa sırasında kalabalığın arasına karışarak gece kulübünden dışarı çıktı.

ÖZELLİKLE TURİSTLERE ATEŞ AÇTI

Mekana daha önceden müşteri gibi gittiği iddia edilen saldırganın keşif yaptığı öne sürüldü. Kulübe girer girmez aydınlatma bombası kullandığı belirtiliyor. Saldırganın özellikle Arap turistler için hazırlanan locaları hedef seçtiği iddia edildi.

BAŞBAKAN: SALDIRGAN KARGAŞADAN YARARLANMIŞ

Başbakan Binali Yıldırım, Reina'da gerçekleşen terör saldırısının failinin, silahını olay yerinde bırakıp, kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçtığını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, Reina'yı kana bulayan saldırganın olay yerinden kaçışıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yıldırım'ın saldırganla ilgili sözleri şu şekilde: "Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele kurşun yağdırmak suretiyle insanlarımızın ölümüne vesile oluyor. Bunun dışında, silahını olay yerinde bırakıp, kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçıyor."

SOSYAL MEDYADA TERÖRİS İLAN EDİLDİ

Ortaköy'deki silahlı saldırının ardından sosyal medyada saldırgana ait olduğu iddia edilen fotoğrafın gerçek sahibinin Kazakistanlı olduğu ortaya çıktı. Kazak vatandaş, sosyal medya hesaplarından ve haber sitelerinden şikayetçi oldu. İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırının ardından kaçan zanlıyı yakalamak için emniyetin çalışmaları titizlikle devam ediyor.

FOTOĞRAFIN GERÇEK SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesaplarında yayılan, ardından da birçok haber sitesinin kullandığı saldırgana ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf hareketli dakikalara neden oldu. Atatürk Havalimanı'nda çekildiği iddia edilen fotoğrafın gerçek sahibi ise çok geçmeden ortaya çıktı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden fotoğraftaki kişi, terör örgütleri ile uzaktan yakından bir bağlantısının olmadığını söyledi.

HABER SİTELERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kendisine ait fotoğrafı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde gören Kazakistanlı tüccar, emniyete giderek kendisinin terör örgütleri ile bağının olmadığını anlattı. Emniyette yapılan incelemede Kazak vatandaşın İstanbul'a ticaret için geldiği ve terör örgütleri ile hiçbir bağının olmadığı belirlendi. Kazak vatandaşın, kendisini terör örgütü DEAŞ üyesi saldırgan olarak hedef gösteren sosyal medya hesaplarından ve internet haber sitelerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.





